Pakistaanse oud-premier Khan aangehouden voor corruptie

De voormalige Pakistaanse premier Imran Khan is aangehouden wegens corruptie. Dat gebeurde in een gerechtsgebouw in de hoofdstad Islamabad waar andere aanklachten tegen hem werden behandeld.

Khan werd door de politie uit het gerechtsgebouw gehaald en in een gepantserde auto gestopt die daarna wegreed. Zijn partij spreekt van een ontvoering en heeft haar beklag gedaan bij de rechtbank. De rechtbank heeft de politie om uitleg gevraagd.

Bij de aanhouding van de oud-premier was er veel politie aanwezig: