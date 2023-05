Poetin blijft Westen aanvallen in toespraak: 'Ze willen ons land vernietigen'

De toespraak was ter gelegenheid van de Dag van de Overwinning, de dag waarop Rusland de overgave van nazi-Duitsland in 1945 herdenkt. Het is een van de belangrijkste feestdagen van het land en wordt traditioneel gevierd met militaire parades.

De Russische president Poetin heeft in een toespraak op het Rode Plein in Moskou opnieuw uitgehaald naar het Westen, dat hij onder meer russofobie verwijt.

Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Vaste prik is een militaire parade en een speech van Poetin. Daarin herhaalde de president dat Rusland in oorlog is met het Westen. - NOS

Hierop verwees Poetin naar de verdiensten van het Rode Leger in de Tweede Wereldoorlog. "Tijdens de Grote Patriottische Oorlog hebben onze voorouders bewezen dat er niets sterker is dan onze liefde voor ons moederland, voor Rusland, voor ons leger, voor de overwinning."

Verder prees Poetin de deelnemers aan de "speciale militaire operatie", zoals de oorlog in Oekraïne genoemd wordt door het Kremlin. De toekomst van de Russische staat en het volk hangt af van de mensen die ervoor vechten, zei Poetin. "We treden in de voetsporen van onze voorouders."

Correspondent Rusland Iris de Graaf:

"Vooral opvallend was dat Poetin in levende lijve verscheen op het Rode Plein. Er werd vooraf getwijfeld of hij wel aanwezig zou zijn, na de drone-aanvallen en explosies op Russisch grondgebied afgelopen week en alle veiligheidsmaatregelen die werden genomen.

De speech zelf was vrij kort, en die konden we van tevoren wel uittekenen. Het was veel van hetzelfde: het Westen is de vijand en voert een oorlog tegen Rusland, terwijl Rusland alleen maar Oekraïne aan het bevrijden is.

Verder was vooral opvallend wat hij niet zei. Men had bijvoorbeeld verwacht dat hij de overwinning zou uitroepen in Bachmoet, de Oost-Oekraïense stad die al maandenlang zwaar wordt belegerd. Dat is niet gelukt, waardoor hij in zijn toespraak zoals vaker teruggreep naar het verleden. Hiermee wil hij de Russen ervan overtuigen dat ze nog steeds vechten tegen het fascisme.

Alles om de bevolking te verenigen achter de president en achter de zogenoemde 'speciale operatie' in Oekraïne."