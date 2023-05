Ruim 700.000 ontheemden in Sudan, aantal afgelopen week verdubbeld

Het aantal mensen dat als gevolg van het geweld in Sudan binnen het land ontheemd is geraakt, is in een week tijd meer dan verdubbeld. Er zijn nu ruim 700.000 intern ontheemden, zegt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Het geweld kostte aan 604 mensen het leven, ruim 5000 mensen raakten worden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Halverwege vorige maand brak het geweld los. De paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) probeerde de macht over te nemen. De gevechten begonnen in hoofdstad Khartoem, maar woeden nu in grote delen van het land.

Daarbij kwamen honderden mensen om het leven en raakten duizenden gewond. Volgens een schatting van de Verenigde Naties, waar persbureau Reuters over beschikt, hebben nog eens 5 miljoen mensen noodhulp nodig, van wie de helft kinderen. Ondertussen neemt de financiële steun uit donorlanden juist af.

Verkennende gesprekken

Een derde van de 46 miljoen Sudanezen is volgens de schatting afhankelijk van hulp. En in het land waren al zo'n miljoen vluchtelingen, met name uit Zuid-Sudan, Eritrea, Ethiopië en Syrië.

Afgelopen zaterdag begonnen in de Saudische stad Jeddah verkennende gesprekken tussen afgevaardigden van de strijdende partijen. Er zijn geen signalen dat daar voortgang wordt geboekt.

Eerder werd al meerdere keren werd afgesproken de wapens neer te leggen, maar dat was steeds van korte duur.