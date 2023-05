Fusie DSM en Zwitserse Firmenich definitief

Voedingsbedrijf DSM is definitief samengegaan met het Zwitserse Firmenich. Met de overname komt een einde aan het zelfstandige Nederlandse chemiebedrijf dat voortkwam uit De Nederlandse Staatsmijnen.

DSM-Firmenich wordt officieel een Zwitsers bedrijf. Het hoofdkantoor krijgt wel twee vestigingen: in Kaiseraugst in Zwitserland en in Maastricht. Het aandeel blijft genoteerd aan Euronext in Amsterdam.

Twee derde van de aandelen komt in handen van de huidige DSM-aandeelhouders, een derde komt in handen van Firmenich-aandeelhouders. De twee bedrijven hopen met de fusie sneller te kunnen groeien en meer waard te zijn voor hun aandeelhouders.

Parfums en cosmetica

Ze blijven zich richten op de productie van grondstoffen voor onder meer verzorgings- en voedingsproducten, zoals ingrediënten voor vleesvervangers. Firmenich is gespecialiseerd in parfums, smaakstoffen en ingrediënten. Volgens het bedrijf zal het door de fusie de belangrijkste maker van geuren en schoonheidsproducten zijn.

DSM werd in 1902 in Limburg opgericht als De Nederlandse Staatsmijnen en hield zich later bezig met de productie van chemicaliën. In de jaren negentig nam het bedrijf afscheid van bulkchemicaliën.

DSM werd geleid door twee ceo's: de Zwitserse Geraldine Matchett en Nederlander Dimitri de Vreeze. Matchett kondigde deze week haar vertrek aan, waarmee alleen De Vreeze DSM-Firmenich gaat leiden.