Belg Philipsen sprint naar ritzege in openingsetappe BinckBank Tour

Jasper Philipsen heeft de eerste etappe van de BinckBank Tour gewonnen. De Belg van UAE-Emirates won in de rit in eigen land over ruim 130 kilometer van Blankenberge naar Ardooie de sprint van het peloton, dat in de finale door een valpartij werd gedecimeerd.

Onder anderen Belgisch kampioen Dries De Bondt, ploeggenoot van Mathieu van der Poel, en Oliver Naesen gingen daarbij onderuit. Beiden kwamen op achterstand gehavend over de finish, Naesen kon nog maar met één been trappen en werd ondersteund door De Bondt.

Philipsen verrast concurrentie

Nadat vroege vluchters Ludovic Robeet en Thimo Willems op twintig kilometer van de finish waren gepakt, probeerden Adrien Petit en Amund Grøndahl Jansen het tevergeefs en ook Sean De Bie viel zonder succes aan.

Mads Pedersen en Pascal Ackermann leken het in de sprint uit te maken, maar de Deen en de Duitser werden verrast door een ultieme jump van Philipsen.

Danny van Poppel finishte als vierde, Van der Poel eindigde als negende.