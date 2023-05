Vanavond op tv: Overwinningsdag Rusland • Voorjaarsoffensief Oekraïne • Risico's vogelgriep

Rusland viert Overwinningsdag Vandaag viert Rusland Overwinningsdag: de dag waarop het land de overgave van nazi-Duitsland in 1945 herdenkt. Het is een van de belangrijkste feestdagen van het land die traditioneel wordt gevierd met militaire parades en een toespraak van de Russische president Poetin. Die haalde weer uit en verweet het Westen het "vernietigen van de traditionele familiewaarden". Hij zei ook dat het Oekraïense volk gegijzeld is door de ambities van het Westen. Vanavond is Ruslandkenner Hubert Smeets te gast.

Tekenen van offensief Oekraïne? Wanneer gaat het langverwachte voorjaarsoffensief van Oekraïne van start? Zowel Rusland als analisten houden er sterk mee rekening dat Oekraïne zich op het zuiden zal richten. Een doorbraak daar zou de voor Rusland strategisch belangrijke landverbinding met de Krim verbreken. We bespreken het laatste nieuws vanavond met onze verslaggever Gert-Jan Dennekamp, die in Oekraïne is.

Kan vogelgriep overslaan op mensen? Europa kampt met de grootste uitbraak van vogelgriep ooit. Het virus is over 37 Europese landen verspreid en heeft geleid tot ruimingen van vele honderden pluimveebedrijven. In het wild is het virus meer dan 3000 keer vastgesteld. Het risico dat vogelgriep van pluimvee overspringt op mensen is in Nederland nog erg klein. Maar de onzekerheid over de risico's nemen wel toe, zo waarschuwen deskundigen vandaag.