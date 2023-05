'Messi verlaat PSG en speelt komend seizoen in Saudi-Arabië'

Lionel Messi vertrekt bij Paris Saint Germain en speelt komend seizoen in Saudi-Arabië. De 35-jarige speler van Paris Saint-Germain heeft een contract afgesloten met een nog onbekende club. Dat meldt het Franse persbureau AFP. Messi staat nog tot eind juni onder contract in Parijs.

Cristiano Ronaldo maakte afgelopen winter al voor veel geld de overstap naar Saudi-Arabië. Hij voetbalt voor Al-Nassr. De vijfvoudig voetballer van het jaar tekende een contract tot de zomer van 2025 voor zo'n 70 miljoen euro per jaar. Het bedrag kan via commerciële afspraken zelfs oplopen tot 200 miljoen euro per jaar.

De 37-jarige Ronaldo forceerde in november een breuk bij Manchester United.