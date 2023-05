Minister Dijkgraaf: bindend studieadvies naar maximaal 30 studiepunten

Dijkgraaf wil dat de wijziging van het bsa in het studiejaar 2025-2026 van kracht wordt.

De minister wijst erop dat er veel op jonge studenten afkomt in hun eerste jaar. "Zoals op kamers gaan, wennen aan studie en studentenleven en op eigen benen staan." Het versoepelde studieadvies moet daar meer ruimte voor geven.

Een dergelijk bindend studieadvies leidt volgens onderwijsminister Dijkgraaf tot stress bij studenten die het toch al zwaar hebben. "Te veel druk werkt verlammend, kan leiden tot slechtere leerprestaties en vertroebelt zo het beeld of een student al dan niet geschikt is voor een opleiding."

Op dit moment mogen instellingen zelf bepalen of en hoe ze een bsa instellen. Veel hogescholen en universiteiten hanteren de norm dat studenten minimaal 45 of zelfs de volledige 60 studiepunten van het eerste jaar moeten halen. Redden studenten dit niet, dan moeten ze stoppen met hun studie.

Op de eerdere aankondiging dat het bsa op de schop gaat, waren de reacties verdeeld. De Vereniging Hogescholen stelde dat hogescholen zelf moeten kunnen beslissen over het bsa en een woordvoerder van de Universiteiten van Nederland noemde het bindend studieadvies zelfs "essentieel voor studentenwelzijn en -succes".

Maar hogeschool Fontys experimenteerde in coronatijd met het stopzetten van het bsa en besloot het daarop juist definitief af te schaffen. "We blijken talent te verspillen met het bsa. Dat is niet goed voor de student, maar ook niet voor de maatschappij", aldus bestuursvoorzitter Joep Houterman.