Ministerie schrapt geld voor 'bed-bad-broodregeling'

Ook coalitiepartij D66 is het er niet mee eens. Kamerlid Anne-Marijke Podt vindt dat Van der Burg alsnog "moet regelen" dat het kabinet zich houdt aan de afspraak uit het regeerakkoord om de opvang juist uit te breiden. Volgens haar partijgenoot Steven van Weyenberg is dit het standpunt van de hele fractie.

Er is in totaal 8,7 miljard euro extra uitgetrokken om de hogere asielinstroom het hoofd te bieden. Wethouder Groot Wassink vindt het "een gek verhaal" dat er daartegenover dan wordt bezuinigd op een relatief kleine post van krap 30 miljoen euro voor de opvang van mensen zonder verblijfsvergunning.

In het regeerakkoord hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie nog afgesproken dat de LVV moet worden uitgebreid "naar een landelijk dekkend netwerk". Maar vanwege de toegenomen kosten voor migratie is nu toch een andere keuze gemaakt, laat het ministerie van Justitie weten.

"Voor gemeenten is het zeer belangrijk dat we deze vorm van opvang houden, ook in verband met openbareordevraagstukken", zei de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal.

Die gemeenten - Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven - zijn boos over het besluit. Zij vrezen dat honderden mensen die geen verblijfsvergunning krijgen en het land uit moeten, over straat gaan zwerven.

Wat is de bed-bad-broodregeling?

Het kabinet-Rutte II viel in 2015 bijna over een bed-bad-broodregeling, een sobere opvang van afgewezen asielzoekers. De VVD wilde illegaliteit strafbaar stellen, de PvdA wilde voorkomen dat mensen over straat gingen zwerven door sobere opvang te bieden. Uiteindelijk werd een compromis bereikt en kwam er een pilot met een Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in vijf gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven.

In maart is de eindevaluatie van de pilot verschenen. Die moet nog door de Tweede Kamer worden besproken. In zijn brief bij het rapport schreef staatssecretaris Van der Burg nog dat het rapport zal worden betrokken bij de gesprekken met onder meer de gemeenten over de toekomst van de LVV's. Maar in de Voorjaarsnota, die op 28 april uitkwam, is er dus geen geld meer voor.

Uit de evaluatie blijkt dat er inmiddels ruim tweeduizend personen zijn opgevangen in de LVV's. Daarvan zijn ruim 1200 mensen weer vertrokken. Meer dan 40 procent wacht op antwoord op een nieuwe asielaanvraag. Voor 18 procent is een definitieve oplossing gevonden: zij hebben alsnog een verblijfsvergunning gekregen of zijn uit Nederland vertrokken.

"De evaluatie laat zien dat dit voor sommige mensen een heel goede oplossing is, waar gemeenten heel erg blij mee zijn. Het is dan heel wonderlijk om een voorziening die werkt, opeens stop te zetten", concludeert wethouder Groot Wassink uit Amsterdam.