China zet Canadese consul uit als vergelding voor uitzetting Chinese diplomaat

"We tolereren geen enkele vorm van buitenlandse inmenging in onze interne aangelegenheden. Diplomaten in Canada zijn gewaarschuwd dat als ze dit soort gedrag vertonen, ze naar huis worden gestuurd", zei de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Melanie Joly.

De Canadese inlichtingendiensten was de beïnvloeding al in 2021 op het spoor gekomen en hadden dit ook gerapporteerd, maar volgens premier Trudeau is die informatie nooit bij hem terechtgekomen. Uiteindelijk heeft de Canadese krant The Globe and Mail het rapport onlangs naar buiten gebracht.

The Globe and Mail

Dat parlementslid, Michael Chong, had zich ingezet om een motie aangenomen te krijgen waarin de behandeling van de Oeigoeren in China wordt omschreven als genocide, als volkerenmoord. Dat lukte uiteindelijk in 2021.

Canada nam die maatregel nadat een Canadese krant onlangs een rapport van de veiligheidsdienst had gepubliceerd. Daarin staat dat Zhao Wei een paar jaar geleden druk probeerde uit te oefenen op een Canadees parlementslid van Chinese afkomst en zijn familie in Hongkong.

China heeft de Canadese consul Jennifer Lynn Lalonde in Shanghai uitgezet. Peking zegt dat het een vergelding is voor de uitzetting van de Chinese diplomaat Zhao Wei door Canada gisteren.

China-correspondent Garrie van Pinxteren:

"De verhouding tussen de landen was al gespannen nadat Canada op verzoek van de VS in 2018 een van de topvrouwen van Huawei had opgepakt. Vervolgens heeft China twee Canadezen opgepakt om die te kunnen ruilen tegen de topvrouw en dat is later ook gebeurd.

Daarnaast probeert China ook politieke druk uit te oefenen via de wereldhandel. Bepaalde Canadese gewassen, belangrijke exportproducten van Canada, mogen China dan niet meer in. Niet om politieke redenen, maar er zijn dan volgens China bijvoorbeeld bepaalde chemicaliën of bestrijdingsmiddelen in gevonden.