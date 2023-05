Advocaat kritisch op beleidsmakers ADO: 'Spelers willen weten waar ze aan toe zijn'

Dick Advocaat heeft uitgehaald naar de beleidsmakers van ADO Den Haag. Dat deed hij maandagavond na de verloren wedstrijd tegen Jong Ajax (4-2), waardoor de play-offs definitief uit zicht zijn, voor de camera bij ESPN.

"Veel spelers hebben een gezin en willen weten of hun contract doorgaat", was de 75-jarige trainer kritisch. "Als het niet doorgaat moeten ze verder kunnen kijken naar een andere club."

Advocaat, die na dit seizoen afscheid neemt van ADO, vindt dat er meer openheid moet komen bij de club. "Het is niet alleen ADO, maar de mensen die het geld betalen. En die bepalen ook. Hopelijk hebben ze nu de mogelijkheid om alles te vertellen. Nu weten we dat we de play-offs niet meer halen, dus vertel het verhaal maar..."

Volgend seizoen

"Nu moeten ze zich concentreren op volgend seizoen. Hopelijk worden er niet dezelfde fouten gemaakt als wat nu gebeurd is", gaat hij verder.

"De beleidsbepalers uit Amerika, Spanje en Engeland hoor en zie je niet meer. Je proeft dat spelers willen weten waar ze aan toe zijn. Er zijn drie á vier weken voorbij waarin ze niks hebben gehoord. Dat vind ik zonde. Ik heb de laatste vier weken ook niks meer vernomen. Ik vind het prima, maar laat het wel de mensen weten die het moeten weten."

Advocaat heeft echter geen spijt dat hij het stokje afgelopen winter heeft overgenomen van de ontslagen Dirk Kuijt. "Spijt niet, ik kan de jongens niet verwijten dat ze het niet geprobeerd hebben. We kwamen gewoon kwaliteit te kort dit seizoen."