Groenewegen keert pas volgend seizoen terug in wielerpeloton

Wielrenner Dylan Groenewegen komt dit seizoen niet meer in actie. Arthur van Dongen, ploegleider van Jumbo-Visma, heeft dat in Blankenberge, waar de BinckBank Tour vandaag start ging, bekendgemaakt. "We gaan hem rustig brengen voor volgend seizoen."

Groenewegen veroorzaakte bijna twee maanden geleden een huiveringwekkende valpartij tijdens een sprint in de Ronde van Polen. Hij reed Fabio Jakobsen de hekken in en die raakte daarbij zwaar gewond.

Jakobsen kreeg maar liefst 130 hechtingen in zijn gezicht en hield maar een tand over.