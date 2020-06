Wuytens verkiest lokroep City Group boven Champions League

nos

Hij had gewoon in de Champions League kunnen spelen met AZ komend seizoen. Is dat niet via de arbitragecommissies van de UEFA, dan via de voorronden. Maar Stijn Wuytens koos voor Lommel, de nummer zes van de Belgische Tweede Klasse.

"In Lommel staat iets te gebeuren. Nederland zullen niet veel mensen bekend zijn met het project dat Lommel is begonnen. Zij zijn sinds kort onderdeel van de City Group van Manchester City. Er worden serieuze investeringen gedaan. De club wil zo snel mogelijk naar het hoogste niveau", aldus Wuytens, die een aanbieding van AZ naast zich neerlegde. "Voor mij persoonlijk is het ook interessant, want ik kon hier een vijfjarig contract tekenen met de zekerheid dat ik ook na mijn carrière aan de slag kan als trainer. Daar moet ik wel een beetje aan beginnen te denken op mijn leeftijd. Lommel is niet ver van waar ik vandaan kom, Eksel. Op een kleine tien minuten afstand ga ik een huis laten bouwen."

Lommel, op een steenworp van de Nederlandse grens, kan niet bogen op een rijke voetbalhistorie. Of het moet het stamnummer zijn waarmee het in 1932 werd ingeschreven. Stamnummer 1986, een getal dat voor Belgische voetballiefhebbers nog altijd warme gevoelens oproept. Gène Hanssen speelde er, Frank Berghuis, Edwin Gorter, Jason Oost en Melvin Platje. Een keer haalde Lommel de finale van de Beker van België. In 2001 verloor Lommel met Twan Scheepers in de spits en Harm van Veldhoven op de bank in de finale van Westerlo. Twee jaar later speelde de club voor het laatst op het hoogste niveau. Kort voor het einde van de competitie trok het failliete Lommel zich terug. De club fuseerde, maakte een doorstart bij de amateurs en kwam al snel terug in de Tweede Klasse. Twee eigenaars in een jaar Dit seizoen begon met een nieuwe eigenaar. De Israelische sportadvocaat Udi Shochatovitch beloofde miljoenen te investeren in de club, maar weigerde de spelers - onder wie doelman Jesse Bertrams (oud-NAC), verdediger Tim Siekman (oud-Emmen) en middenvelder Ricardo Ippel (oud-Willem II) - te betalen toen de coronacrisis uitbrak. Opnieuw dreigde de club de proflicentie kwijt te raken. Toen het water de club echt aan de lippen stond, vond algemeen directeur Van Veldhoven verlossing in Engeland. Manchester City, of beter de City Football Group, had wel trek in een nieuwe club in het wereldwijde netwerk. Lommel is de negende club, die in handen komt van de City Football Group.

Wereldwijde netwerk City Football Group: Manchester City (Eng, sinds 2008) New York City (VS, 2013) Melbourne City (Aus, 2014) Yokohama F. Marinos (Jap, 2014; minderheidsaandeel 20 procent) Montevideo City Torque (Uru, 2017) Girona (Spa, 2017; minderheidsaandeel 44,3 procent) Sichuan Jiuniu (Chn, 2019) Mumbai City (Ind, 2019) Lommel SK (Bel, 2020)

Dat internationale netwerk was voor Wuytens ook een reden om voor Lommel te kiezen. "Ik sluit niet uit dat ik ooit nog in Amerika of Australië ga voetballen. In die landen is de City Group ook actief."