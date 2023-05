Top Zuidoost-Aziatische leiders begonnen: conflict Myanmar hoog op agenda

Zuidoost-Aziatische leiders zijn samengekomen voor een Asean-top in Indonesië. Hoog op de agenda deze week staat het conflict in Myanmar. De vraag is alleen of de landen veel invloed kunnen uitoefenen.

Het land wordt geteisterd door dodelijk geweld nadat de militaire junta meer dan twee jaar geleden de regering van Aung San Suu Kyi afzette. Het verzet wordt sindsdien met harde hand neergeslagen.

Bij een luchtaanval op een dorp van tegenstanders van het regime vorige maand, kwamen 170 mensen om het leven. De aanval werd wereldwijd veroordeeld.

De Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (Asean) probeert al langer door middel van diplomatie tevergeefs de crisis op te lossen. Maar die inspanningen zijn vruchteloos geweest. De junta negeert internationale kritiek en weigert in gesprek te gaan met tegenstanders.

Verandering afdwingen

Vlak na de militaire coup kwam Asean met de zogenoemde vijfpuntenconsensus. Hierin werd onder meer opgeroepen tot een eind aan het geweld, ook zouden de partijen met elkaar in gesprek moeten gaan. Daar ging de leider van het leger in eerste instantie wel mee akkoord. Toch is daar uiteindelijk niets van terechtgekomen.

Hierdoor klinkt er kritiek op Asean, dat als tandeloze tijger wordt afgeschilderd.

Nu is Indonesië voorzitter van Asean, het grootste land met de grootste economie. Gehoopt wordt dat Indonesië met zijn invloed verandering kan afdwingen in Myanmar.