BBB langs de zijlijn in provincie Utrecht, GroenLinks en VVD nu aan zet

BoerBurgerBeweging is voorlopig buitenspel gezet in het provinciebestuur van Utrecht. GroenLinks en VVD stellen allebei een verkenner aan die op zoek gaan naar een meerderheid.

Informateur Anne Lize van der Stoel (VVD) had voorgesteld dat de zeven partijen BBB, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, JA21 en Volt onderzoeken of ze een coalitie konden vormen. Gisteravond kwamen de Statenleden bijeen om over dat voorstel te debatteren.

De VVD concludeerde dat de verschillen tussen sommige van deze zeven partijen nog groter zijn dan de verschillen tussen BBB en GroenLinks. Dat zijn de twee partijen die vorige week nog concludeerden dat ze niet samen in een coalitie kunnen wegens te grote verschillen. Zij zijn met allebei zeven zetels de twee grootste partijen in Utrecht.

De ChristenUnie voelde "geen comfort" bij een coalitie met de zeven partijen, citeert RTV Utrecht. Een meerderheid van de Statenleden besloot vervolgens twee nieuwe verkenners aan te wijzen. Dat wordt in ieder geval niet de huidige verkenner Anne Lize Van der Stoel, stelt de omroep.

BBB-fractievoorzitter Anton Verleun noemt het "ontzettend jammer" dat zij niet de mogelijkheid hebben gekregen om met andere partijen op inhoud verder te praten. "Het lijkt of wij uitgesloten worden", zei Verleun.

Morgen willen GroenLinks en VVD duidelijk hebben wie de verkenners worden.