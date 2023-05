Bernabéu, de magische bouwput van Real Madrid tijdens de grote Europese duels

Tienduizenden supporters zullen er vanavond weer staan op de Avenida Concha Espina in Madrid, naast het Estadio Santiago Bernabéu. Sjaaltjes om de nek, vlaggen in de lucht en vooral veel en passievol gezang: "Allé, allé, allé." Allemaal wachten ze daar op de aankomst van de spelersbus van Real Madrid, voor de halve finale in de Champions League tegen Manchester City. "De supporters van Real zijn altijd enthousiast over deze competitie", zei trainer Carlo Ancelotti maandag. Wekelijks wordt de bus opgewacht, Real Madrid is immers een van de grootste clubs ter wereld. Maar tijdens de belangrijkste thuiswedstrijden van het seizoen is het nog massaler en staan er nog meer Madrilenen. Uiteraard bij El Clásico tegen FC Barcelona of de derby tegen Atlético Madrid, maar de laatste jaren is ook de halve finale van de Champions League een zekerheidje.

Het stadion stuwde ons naar voren met haar magie. Trainer Carlo Ancelotti over de vorige Real Madrid-Manchester City

In de voorgaande twaalf seizoenen werd maar liefst tien keer de halve finale gehaald. Vijf keer won Real de Champions League. En hoewel Real Madrid op dit moment derde staat in de competitie, met veertien punten achterstand op koploper Barcelona, zijn de supporters niet bang voor het Manchester City van Pep Guardiola. Ze weten immers maar al te goed dat de Champions League los staat van alle andere competities.

De trainer van Real Madrid blikt vooruit op het duel met Manchester City in de halve finale van de Champions League. - NOS

Nergens ter wereld is het publiek zo kritisch als in Bernabéu. Maar tijdens Europese avonden zoals deze komt de voetbaltempel echt tot leven, ook al is het stadion al jarenlang een grote bouwput. Een kleine zestigduizend toeschouwers kunnen inmiddels weer naar binnen, rond de met blauwe doeken afgeschermde constructies in aanbouw. Het stadion had allang klaar moeten zijn, maar na eerst de coronapandemie zorgt nu de oorlog in Oekraïne voor een tekort aan bouwmaterialen en veel hogere prijzen dan begroot. Volgend seizoen zou het immense project alsnog moeten zijn afgerond.

Vorig seizoen was Manchester City ook al de tegenstander in de halve finale en toen ondervond het team van Guardiola 'de magie van Bernabéu', zoals de Madrilenen dat zelf graag zeggen. Nadat er in de eerste wedstrijd na een voetbalshow van ongekende orde met 4-3 werd verloren in Manchester, kende de terugwedstrijd een van de meest memorabele ontknopingen ooit. City kwam ook in Madrid op voorsprong, maar in de absolute slotfase scoorde Real twee keer, om vervolgens in de verlenging nog een keer te scoren en zo de finale te bereiken. En dat was dat seizoen niet de eerste keer dat Real Madrid miraculeus ontsnapte. "Het stadion stuwde ons naar voren met haar magie", aldus Ancelotti, die het afgelopen jaar met de Madrilenen alle Europese duels op eigen veld won. Motivatie Of het huidige Real Madrid beter is dan vorig jaar, wil Ancelotti niet zeggen. "Dat is lastig te zeggen. Het gaat vooral om de motivatie en het geloof om te winnen. Vorig jaar hadden we drie jaar de Champions League niet gewonnen, dat is toch anders. Maar we zijn erg gemotiveerd. De gewonnen bekerfinale van afgelopen zaterdag geeft in ieder geval energie aan de ploeg."

Ancelotti op het trainingsveld van Real Madrid - AFP