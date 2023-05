Nieuwe regels, oud-winnaar én Nederland in eerste halve finale Songfestival

Na maanden van voorbereidingen en een paar tumultueuze weken bij de Nederlandse delegatie, begint vanavond het Eurovisie Songfestival. Om 21.00 uur Nederlandse tijd klinkt de bekende Eurovisie-tune, dit jaar vanuit Liverpool in het Verenigd Koninkrijk. Vijftien landen presenteren zich in deze eerste halve finale, waaronder de Nederlandse deelnemers Mia Nicolai en Dion Cooper. Het duo krijgt daarin te maken met populaire tegenstanders en nieuwe stemregels. Met hun nummer Burning Daylight brengen Mia & Dion naar eigen zeggen "een ode aan vallen en opstaan". En precies dat was afgelopen weken ook op het duo zelf van toepassing. Want na twee valse live-optredens - in Madrid en Amsterdam - kregen ze veel kritiek over zich heen. Die kwam niet alleen van songfestivalfans, maar ook via oud-deelnemers, op sociale media en zelfs op straat. Zo vertelde Mia buiten te zijn nageschreeuwd "dat het liedje zo kut was en dat we gingen verliezen".

Vlak voor vertrek naar Liverpool pasten de twee het nummer daarom aan. Ze zingen het nu anderhalve toon hoger dan het origineel en vooral met hun kopstem. Daardoor hoeven ze niet meer te schreeuwen en vechten", vertelde Dion bij talkshow Khalid & Sophie. Ook werden er op het laatste moment achtergrondzangers toegevoegd. Na een week vol repetities in Liverpool treden Mia & Dion vanavond als veertiende act op in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ze staan op een draaischijf, wat hun optreden op het grote Eurovisie podium moet versterken. Wekenlang oefenden ze op loopbanden. En ondanks alle tumult, hebben ze er vertrouwen in: "Ik denk dat er plek is voor ons nummer", aldus Dion. "En ik hoop dat mensen erdoor geraakt worden", vulde Mia aan. Dit zijn beelden van hun eerste repetitie - vorige week - in Liverpool:

Gister vertrokken ze nog vanaf Schiphol, vandaag hadden ze hun eerste repetitie in Liverpool. Afgelopen weken werd hun act daar ook al wel gerepeteerd, maar dat was met stand-ins. Nu mochten ze voor het eerst zelf, een half uur op het podium staan. - NOS

De twee zitten met hun ingetogen nummer in een halve finale vol bombastische Songfestival-knallers. Van Kroaten in onderbroeken, naar fluitende Moldaviërs, en de cha-cha-cha klanken uit Finland. Van de vijftien deelnemers vanavond gaan er tien door naar de finale van zaterdag. De kans om daarbij te komen, is dus best groot. Toch denken veel songfestivalkenners dat het voor het Nederlandse team geen gemakkelijke klus zal worden. Mia & Dion mogen dan wel als een na laatste optreden - wat bij het Songfestival een goede uitgangspositie is omdat kijkers het optreden zich dan beter kunnen herinneren tijdens het stemmen - maar daarmee is niet alles gezegd. Plek 11 De loting is namelijk allesbehalve gunstig. Van de twee halve finales is de concurrentie in deze het sterkste, denken experts. Bijna alle nummers die vanavond voorbij komen, staan hoog in de favorietenlijstjes en bij wedkantoren. Nederland staat in die lijstjes op plek elf, een plek net buiten de finale dus. De grote favoriet vanavond, maar eigenlijk van deze hele editie, is Songfestival-legende Loreen uit Zweden. De zangeres won het festival in 2012 met haar nummer Euphoria, tot op de dag van vandaag een van de bekendste en populairste songfestival-hits ooit.

De Zweedse topfavoriet Loreen tijdens haar repetitie gisteren, tussen twee led-schermen - ANP

Ze doet nu opnieuw een gooi naar de winst, dit keer met het nummer tattoo. Dat is een opvallende act tussen twee led-schermen. Afgelopen weken kwam het popnummer al in de Europese hitlijsten terecht, ook in de Nederlandse Top 40. Haar grootste concurrentie komt uit Finland - van zanger Käärijä met zijn Cha Cha Cha. Met een fluorescerend groene outfit en vastgebonden dansers op het podium, is het nummer - een combinatie van duistere techno en pop - publieksfavoriet.

De Finse Käärijä, samen met z'n dansers, onder wie de Nederlandse Jesse Wijnans - ANP