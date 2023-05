Wekdienst 9/5: Eerste halve finale Songfestival • Bezoek koningspaar aan Wadden

Goedemorgen! Vandaag is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival, met ook het Nederlandse duo Mia Nicolai en Dion Cooper. En koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan op werkbezoek naar de Waddeneilanden. Eerst het weer: vanuit het westen breidt de regen zich langzaam uit over het land. In het noordoosten blijft het voorlopig nog droog en kan het 18 graden worden. In de regen wordt het niet warmer dan een graad of 15.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In Liverpool is vandaag de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. De beste tien van de in totaal vijftien deelnemende landen gaan door naar de finale op zaterdag. Vandaag treden ook Mia Nicolai en Dion Cooper op. Zij zijn als veertiende aan de beurt.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen vandaag en morgen een bezoek aan de Waddeneilanden. Voor vandaag staat een bezoek aan Texel, Vlieland en Terschelling op het programma. Het paar gaat onder meer naar een schapenboerderij.

In Rusland is het Overwinningsdag, de dag waarop Rusland de overgave van nazi-Duitsland in 1945 herdenkt. Het is een van de belangrijkste feestdagen van het land. President Poetin houdt ook een toespraak. De veiligheidsmaatregelen zijn fors aangescherpt.

En er wordt gevoetbald in de Champions League. Real Madrid en Manchester City nemen het vanaf 21.00 uur tegen elkaar op in Madrid.

Wat heb je gemist? Criminelen zoeken steeds actiever naar corrupte ambtenaren. Daarvoor waarschuwt de baas van de rijksrecherche in NRC. Het corrumperen van ambtenaren is binnen het criminele milieu een verdienmodel geworden, en dat verbaast directeur Van Baaren. Gemeenten realiseren zich vaak niet hoe interessant informatie zoals persoonsgegevens of kentekens is, zegt hij. Volgens onderzoek is er een duidelijk verband tussen gelekte informatie en excessief geweld in het criminele circuit. Van Baaren pleit ervoor beter vast te leggen wie welke informatie opzoekt, zodat daders makkelijker aan te wijzen zijn. Ander nieuws uit de nacht: CBS: vertrouwen in Tweede Kamer in tien jaar tijd niet zo laag als nu: Eind vorig jaar had maar een kwart van de mensen boven de 15 vertrouwen in het parlement; het laagste niveau sinds 2012, toen het CBS begon met de metingen.

Israëlische luchtaanval doodt leiders Islamitische Jihad: Israël houdt de drie gedode commandanten verantwoordelijk voor raketaanvallen vanuit de Gazastrook. Er vinden aanvallen over en weer plaats sinds de dood van een Palestijnse hongerstaker.

Schrijversstaking raakt Hollywood: Game of Thrones en Handmaid's Tale uitgesteld: Latenightshows waren al van de buis, maar nu loopt ook het nieuwe tv-seizoen gevaar. Andere titels die worden geraakt zijn de nieuwe Marvelfilm Blade en het laatste seizoen van de populaire Netflix-serie Stranger Things. En dan nog even dit: Onder het huis van Gerrit Haverslag in Holten ligt een Koude Oorlogbunker. Daar zie je zo niks van, maar vanuit de schuur kom je in de schuilkelder met 21 bedden. Hier werd geoefend voor een atoomaanval of ander gevaar uit het Oostblok.

