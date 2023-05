Politie Londen betreurt arrestatie republikeins voorman bij kroning

De politie van Londen heeft excuses aangeboden aan zes republikeinse activisten die kort voor de kroning van koning Charles werden opgepakt. Volgens de politie is uit onderzoek niet gebleken dat de groep van plan was de ceremonie te verstoren. De suggestie dat protesteren hen opzettelijk onmogelijk is gemaakt, wijst een woordvoerder van de hand.

De groep werd op de dag van de kroning kort voor 07.00 uur aangehouden bij een voertuig in de buurt van de route die Charles zou afleggen. Omdat agenten materiaal aantroffen waarmee de zes zich ergens aan konden vastketenen, werd de groep opgepakt op verdenking dat ze de festiviteiten wilden verstoren.

Bij een analyse later op de dag trokken agenten een andere conclusie: het materiaal was bedoeld om protestborden vast te binden. Na 16 uur te hebben vastgezeten mocht de groep daarom weer gaan. Ze worden nergens meer van verdacht.

'Gelogen'

Graham Smith, de opgepakte leider van de actiegroep Republic, zegt dat agenten van de Metropolitan Police inmiddels persoonlijk excuses zijn komen aanbieden. Hij heeft die niet geaccepteerd, omdat hij wil dat er onderzoek wordt gedaan naar het incident. Hij is van plan juridische stappen te nemen.

Smith zegt in een interview met de BBC vooraf juist in contact te hebben gestaan met de politie, om zich ervan te verzekeren dat demonstreren mogelijk was. "Ze wisten wat we wilden doen en en zeiden dat ze zouden samenwerken en ons niet verstoren. Ze hebben dus constant gelogen en ik denk dat ze gewoon van plan waren ons op te pakken."

Een politiewoordvoerder wijst die beschuldiging af. "Het was op dat moment niet duidelijk dat er vooraf overleg was geweest", staat in een verklaring, waarin verder benadrukt wordt dat er op verschillende plekken in de stad demonstraties ongestoord verliepen. "Het was niet onze bedoeling protesten te voorkomen."

In totaal werden op de dag van de kroning 64 mensen opgepakt, voornamelijk betogers die werden aangehouden wegens ordeverstoring. Tegen vier van hen is inmiddels een aanklacht ingediend, andere zaken zijn volgens de politie "meer complex" en vergen dus verder onderzoek.