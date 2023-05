Schrijversstaking raakt Hollywood: Game of Thrones en Handmaid's Tale uitgesteld

De Amerikaanse entertainmentindustrie merkt steeds meer de gevolgen van een schrijversstaking. Latenightshows waren al van de buis, maar nu loopt ook het nieuwe televisieseizoen gevaar: het werk aan bijvoorbeeld The Handmaid's Tale en een Game of Thrones-spinoff is stilgelegd.

Eind deze zomer zouden de opnames beginnen van het laatste seizoen van The Handmaid's Tale. Een van de schrijvers zegt tegen persbureau Reuters dat er scripts van enkele afleveringen al klaar waren, maar er nu niet meer gewerkt wordt aan nieuwe.

Het is onduidelijk of dat gevolgen gaat hebben voor wanneer de show terugkeert op de buis: zender Hulu wilde geen commentaar geven.

Sappelend schrijver

Game of Thrones-schrijver George Martin maakte op zijn eigen blog bekend dat het werk voor de nieuwe prequelreeks van zijn fanatasieserie ook is gestaakt. A Knight of the Seven Kingdoms werd vorige maand nog aangekondigd als een van de belangrijkste titels van zender HBO onder de nieuwe naam Max.

De serie vertelt het verhaal van een voorvader van Daenerys Targaryen, een van de hoofdrollen uit de originele tv-serie. Martin zegt de staking te steunen, omdat hij als sappelend fantasyschrijver lange tijd zijn inkomen kon aanvullen met scriptsklussen in Hollywood.

Het nieuwe seizoen van House of the Dragon, de andere Game of Thrones-spin-off, loopt geen vertraging op, doordat de scripts al waren afgerond. Opnames zijn in april begonnen. "De schrijvers waren klaar, het is nu aan de regisseurs, cast, crew en natuurlijk de draken", aldus Martin.

Andere titels die worden geraakt zijn de nieuwe Marvelfilm Blade, met Mahershala Ali als de vampierjager, en het laatste seizoen van Stranger Things. Latenighttalkshows merkten de gevolgen van de staking meteen al, omdat presentatoren zonder hun schrijvers geen grappen meer konden maken over de actualiteit. Ook sketchshow Saturday Night Live moest al een aflevering met komiek Pete Davidson schrappen.

AI en streamen

De 11.000 schrijvers staken sinds 2 mei omdat ze meer loon willen en betere afspraken over vernieuwingen als streamingdiensten en AI. De vakbond waarschuwt dat schrijvers minder bestaanszekerheid hebben doordat streamingdiensten minder vaak met vaste schrijvers werken en minder betalen. Bovendien willen ze afspraken dat scripts niet met kunstmatige intelligentie zullen worden gemaakt.

De vorige keer dat Hollywoodschrijvers staakten hadden series als The Office, CSI, The Big Bang Theory en House noodgedwongen minder afleveringen. Die werkonderbreking van honderd dagen kostte in 2007 de economie van Californië volgens schattingen ruim 2 miljard in gederfde inkomsten.

Een einde aan de staking lijkt nog niet in zicht. De studio's noemen hun laatste loonbod genereus en hebben nog niet aangedrongen op nieuwe onderhandelingen. President Biden roept op de gesprekken te hervatten en hoopt dat er eerlijke afspraken gemaakt kunnen worden.