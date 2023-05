Vogelgriep oorzaak massale meeuwensterfte in Flevoland

De honderden dode meeuwen die de afgelopen week in Flevoland werden aangetroffen, zijn doodgegaan aan de vogelgriep. Die conclusie trekken onderzoekers na testen op karkassen van enkele dieren, meldt Omroep Flevoland.

Sinds vorige week zondag zijn er dagelijks tientallen dode vogels gevonden in het Zwarte Meer bij Kraggenburg. Die dieren lagen dood op broedeilandjes, dreven in het water of waren terechtgekomen bij een landschapskunstwerk in de buurt. Er werden ook verzwakte exemplaren aangetroffen die niet meer op hun pootjes konden staan.

Bij alle onderzochte vogels is een zeer besmettelijke variant van het virus aangetroffen. "Het gaat enorm rond onder kokmeeuwen, zien we", vertelt Jelle Boontje van het Dutch Wildlife Health Centre, dat het onderzoek uitvoerde. Er zijn volgens hem ook bij een meeuwenkolonie in het Veluwemeer bij Harderwijk veel dode dieren gevonden.

Niet zelf opruimen

Om besmetting te voorkomen raadt Rijkswaterstaat aan dode dieren niet zelf op te ruimen maar experts te waarschuwen. De afgelopen week hebben zij honderden dieren verzameld. Dat gebeurt gekleed in beschermende overals, maskers en handschoenen, om overdracht van de ziekte te voorkomen. De dode vogels worden vernietigd.

Europa kampt sinds oktober 2021 met de grootste uitbraak van vogelgriep ooit. Het virus is over 37 Europese landen verspreid en heeft geleid tot ruimingen van vele honderden pluimveebedrijven. In het wild is het virus meer dan 3000 keer vastgesteld.

Het Dutch Wildlife Health Centre vreesde al dat het broedseizoen tot een opleving van het virus zou leiden, omdat er dan grote groepen dieren bijeenkomen.