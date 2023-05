'Ambtenaren omkopen is verdienmodel geworden'

Het corrumperen van ambtenaren is een verdienmodel is geworden in het criminele milieu, ziet de Rijksrecherche. Directeur Arthur van Baaren zegt in een interview met NRC Handelsblad dat hij verrast is door die ontwikkeling.

"Voorheen zag je dat een crimineel en een ambtenaar elkaar kenden, via school bijvoorbeeld of uit de buurt. En die relatie leidde dan tot corruptie of het lekken van informatie. Nu zien we tussenpersonen die bewust op zoek gaan naar ambtenaren die ze kunnen corrumperen."

Het aantal corruptiezaken is de afgelopen jaren vrijwel stabiel gebleven, maar deze nieuwe trend is in opkomst, zegt Van Baaren op basis van ontsleutelde cryptotelefoons. Volgens hem hebben overheidsinstanties vaak niet eens door dat hun gegevens aantrekkelijk zijn voor criminelen.

"Het gaat met name om persoonsgegevens: naam, adres, kentekens, nummers van paspoort of rijbewijs", somt hij op. "Wij zien in onze onderzoeken bijvoorbeeld dat er een relatie is tussen gelekte informatie en excessief geweld in het criminele milieu. En het gaat niet over incidenten."

Naïef

Volgens Van Baaren kunnen overheden zich niet meer permitteren hierover naïef te zijn. Hij pleit ervoor beter vast te leggen wie welke informatie opzoekt, zodat daders makkelijker aan te wijzen zijn. Ook moet er volgens hem beter worden nagedacht over wie toegang krijgt tot de gegevens: een eenvoudige Verklaring Omtrent Gedrag is volgens hem niet voldoende voor nieuw personeel.

"Dat gebrek aan controle vraagt aandacht", meent Van Baaren. Zo is de Rijksrecherche recentelijk nog iemand tegen gekomen die bij een andere gemeente aan de slag kon hoewel er bij de eerste gemeente twijfels waren over de integriteit van die persoon.