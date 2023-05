Tienduizenden Serviërs protesteren tegen geweld

In de Servische hoofdstad Belgrado hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een protestmars tegen geweld. Aanleiding waren de twee schietpartijen die vorige week in totaal zeventien levens eisten.

De betogers liepen achter een bord met de tekst "Servië tegen geweld". Ook politici van de oppositie liepen mee. Zij willen onder meer dat er een beperking van gewelddadige beelden in de media komt.

Er klonken ook leuzen tegen de regering. Gisteren trad de minister van Onderwijs af vanwege de twee bloedbaden, maar een deel van de betogers riep dat er meer koppen moeten rollen. In de stad Novi Sad was vandaag een soortgelijke protestmars.

Strengere wapenregels

De schietpartijen hebben een diepe schok teweeggebracht in Servië. Woensdag opende een 13-jarige jongen het vuur op een school in Belgrado, wat het leven kostte aan acht leerlingen en een beveiliger. Een dag later schoot een man van 21 ten zuiden van de hoofdstad acht mensen dood.

President Vucic heeft inmiddels aangekondigd dat hij zijn land grotendeels van wapens wil ontdoen. Er komen strengere wapenregels en scholen worden zwaarder beveiligd.

Ook is vandaag een regeling van start gegaan waarbij bezitters van illegale wapens die wapens straffeloos kunnen inleveren. Vandaag, op de eerste dag, werden volgens de Servische politie ruim 1500 wapens afgegeven.