PEC Zwolle verspeelt koppositie aan Heracles, ADO kan play-offs vergeten

PEC Zwolle heeft in de eerste divisie dure punten verspeeld op bezoek bij Jong PSV. Door een 3-1 nederlaag is de ploeg van Dick Schreuder de koppositie kwijt. Heracles Almelo staat nu eerste op doelsaldo.

ADO Den Haag zag de laatste kans op deelname aan de play-offs voor promotie in rook opgaan. Door een nederlaag bij Jong Ajax is het gat met plek acht is nu zeven punten, met nog twee wedstrijden te gaan.

PEC is al gepromoveerd, omdat de eerste twee ploegen in de Keuken Kampioen Divisie rechtstreeks promoveren, maar de titelstrijd is nog onbeslist. PEC noteerde maar liefst 19 doelpogingen. Dat leverde echter maar één doelpunt op, een eigen doelpunt van Jenson Seelt. PSV maakte er drie en trok daardoor aan het langste eind.