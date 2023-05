Drie Nederlanders opgepakt in Antwerpen, vermoedelijk met explosief

In het centrum van Antwerpen zijn drie Nederlanders opgepakt die een vuurwapen en een vermoedelijk explosief bij zich hadden. Dat meldt het Belgische persbureau Belga op basis van het OM in Antwerpen.

Het gaat om drie verdachten van 17, 25 en 27 jaar die in de nacht van zondag op maandag werden aangehouden. Over hun woonplaats is niets bekendgemaakt.

Onderzocht wordt of de drie van plan waren een aanslag te plegen. Het OM in de Belgische stad vermoedt dat het drietal in ieder geval lid was van een criminele organisatie.

Drugsgeweld in Antwerpen

Antwerpen wordt al langer geteisterd door explosies en aan drugs gerelateerd geweld. Een belangrijke oorzaak daarvan is de illegale drugssmokkel in de haven van de stad.

Eind maart raakten huizen en auto's beschadigd door een aanslag met een explosief bij een woning. Begin deze maand was het opnieuw raak: toen raakten zo'n twintig huizen beschadigd bij een zware explosie. In beide gevallen vermoeden de autoriteiten dat er sprake was van geweld in het drugsmilieu.

De Belgische autoriteiten spreken al langer van narcoterrorisme, waarbij ook Nederlanders zeer vermoedelijk een rol spelen. Afgelopen zomer werden in de havenstad meermaals gevels beschoten, brandbommen tegen panden gegooid en handgranaten neergelegd.