Japanse broer en zus Abe pakken opnieuw tegelijk wereldtitel judo

De Japanse broer en zus Abe hebben op de WK judo in Doha allebei de wereldtitel veroverd. Het al de derde keer dat de twee tegelijk wereldkampioen worden.

Himufi Abe veroverde in de Qatarese hoofdstad zijn vierde wereldtitel in de klasse -66 kilogram. In de verlenging van de finale liep z'n landgenoot Joshiro Maruyama tegen zijn derde straf vanwege passiviteit aan.

Oude bekenden

De twee kennen elkaar goed. In een rechtstreeks duel van maar liefst 20 minuten streden beide judoka's in 2021 om het olympische ticket. Abe won en pakte vervolgens goud in Tokio. Maruyama mocht naar de WK en werd wereldkampioen. Abe onttroonde hem vorig jaar weer in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent.

De topjudoka's wisten nu dat een foutje in de finale fataal zou zijn en waren dan ook voorzichtg. In de verlenging opende het gevecht zich wel, maar niemand wist een geslaagde aanval uit te voeren.