Everton en Nottingham Forest grote winnaars op dag vol doelpuntrijke degradatieduels

In de Premier League kwamen vier degradatiekandidaten in actie met Nottingham Forest en Everton als grote winnaars. Voor Southampton lijkt degradatie onafwendbaar, de ploeg staat 8 punten achter de veilige zeventiende plaats met nog drie wedstrijden te gaan. In totaal vielen er maandag in de drie Premier League-duels 21 doelpunten. Everton wist verrassend te winnen bij Brighton (5-1), terwijl Nottingham Forest de degradatiekraker tegen Southampton wist binnen te slepen (4-3). Voorafgaand aan de wedstrijd stond Forest voorlaatste met 30 punten, Southampton was hekkensluiter met 24 punten. Leicester City verloor op bezoek bij Fulham met 5-3 en is daardoor op een degradatieplek beland. Forest tegen Southampton Bij Nottingham tegen Southampton was er een hoofdrol voor oud-NEC-spits Taiwo Awoniyi. Hij stond aan het einde van een fraaie aanval en maakte na 18 minuten de 1-0. Nog geen drie minuten later maakte de Nigeriaan ook de 2-0. Hij ramde na geklungel in de Southampton-defensie de bal hard tegen de touwen.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Southampton kwam snel terug, na 25 minuten stond Carlos Alcaraz aan het einde van een snelle uitbraak: 2-1. Op slag van rust gaf scheidsrechter Michael Oliver een penalty aan Forest, die werd benut door Morgan Gibbs-White: 3-1. Hij schoot de bal door het midden binnen. Na rust deed Southampton opnieuw iets terug via de Braziliaan Lyanco. Hij kopte de bal hard in de touwen. Southampton ging op jacht naar de gelijkmaker, maar kreeg de 4-2 om de oren. Danilo rondde een kwartier voor tijd een fraaie aanval af, Gibbs-White legde de bal met een hakje klaar. Met die goal was het nog niet klaar. Na een door de VAR afgekeurde treffer van de thuisploeg, kreeg Southampton in de 95e minuut nog een penalty. James Ward-Prowse benutte de strafschop en zorgde zo voor een sprankje hoop. In de minuten die volgden, en dat waren er nogal wat, was het bloedstollend spannend. Maar na meer dan 100 minuten voetbal floot Oliver af.

Morgan Gibbs-White in extase na zijn benutte strafschop - Reuters

Everton won dus met 5-1 bij Brighton & Hove Albion, dat kostbare punten heeft laten liggen in de strijd om Europees voetbal. Joël Veltman ontbrak bij Brighton, de Nederlander is geblesseerd. Brighton staat voorlopig zevende. Die positie zou aan het einde van het seizoen recht geven op deelname aan de voorrondes van de Conference League. Voor Everton betekent de overwinning dat de ploeg uit Liverpool voorlopig niet meer op een degradatieplek staat. Voorafgaand aan de wedstrijd was dat nog wel het geval.

Everton (in het roze) deed goede zaken in de strijd tegen degradatie - Reuters

Afgelopen donderdag had Brighton nog gewonnen van Manchester United, maar nu sneed Everton in de eerste helft vrij eenvoudig door de defensie van Brighton heen. Abdoulaye Doucouré was met twee treffers voor rust de grote man bij de blauwen uit Liverpool. Na een eigen treffer van doelman Jason Steele, die een voorzet ongelukkig in zijn eigen doel bokste, gingen beide ploegen met een 3-0 stand de rust in.

Fraaie treffers McNeil In de tweede helft kwam Brighton, dat halverwege vier keer wisselde, beter voor de dag. Toch was het Everton dat scoorde. Een kwartier voor tijd maakte Dwight McNeil, die doelman Steele met een fraaie voetbeweging in de luren legde, de vierde voor de gasten. Voor een deel van het thuispubliek was die treffer de reden om huiswaarts te keren. De vroege vertrekkers misten nog wel de 1-4 van de Argentijn Alexis Mac Allister. Ver in blessuretijd maakte McNeil, ditmaal met een keiharde poeier in de kruising, ook nog de 1-5.

Carlos Vinicius viert zijn treffer - Reuters