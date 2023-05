Brighton verliest dik van degradatiekandidaat Everton in strijd om Europees ticket

Brighton & Hove Albion heeft in de Premier League kostbare punten laten liggen in de strijd om Europees voetbal. Tegen degradatiekandidaat Everton werd thuis met 5-1 verloren. Joël Veltman ontbrak bij Brighton, de Nederlander is geblesseerd. Brighton staat voorlopig zevende. Die positie zou aan het einde van het seizoen recht geven op deelname aan de voorrondes van de Conference League. Voor Everton betekent de overwinning dat de ploeg uit Liverpool voorlopig niet meer op een degradatieplek staat. Voorafgaand aan de wedstrijd was dat nog wel het geval.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Afgelopen donderdag had Brighton nog gewonnen van Manchester United, maar nu sneed Everton in de eerste helft vrij eenvoudig door de defensie van Brighton heen. Abdoulaye Doucouré was met twee treffers voor rust de grote man bij de blauwen uit Liverpool. Na een eigen treffer van doelman Jason Steele, die een voorzet ongelukkig in zijn eigen doel bokste, gingen beide ploegen met een 3-0 stand de rust in.

In de tweede helft kwam Brighton, dat halverwege vier keer wisselde, beter voor de dag. Toch was het Everton dat scoorde. Een kwartier voor tijd maakte Dwight McNeil, die doelman Steele met een fraaie voetbeweging in de luren legde, de vierde voor de gasten. Voor een deel van het thuispubliek was die treffer de reden om huiswaarts te keren. De vroege vertrekkers misten nog wel de 1-4 van de Argentijn Alexis Mac Allister. Ver in blessuretijd maakte McNeil, ditmaal met een keiharde poeier in de kruising, ook nog de 1-5.

Carlos Vinicius viert zijn treffer - Reuters