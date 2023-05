Sampdoria met Nuytinck en Lammers degradeert in turbulent seizoen uit Serie A

En zo komt er een passend einde aan een turbulent seizoen voor Sampdoria. Supporters van de club uit Genua keerden zich uit onvrede over de prestaties tegen voorzitter Massimo Ferrero. Er werd een afgehakt varkenshoofd op de stoep van het clubkantoor gevonden en Ferrero ontving een kogelbrief.

Sampdoria kampt met een schuld van naar verluidt 100 miljoen euro. Het is elke maand weer afwachten of de spelerssalarissen worden uitbetaald.

Onder die omstandigheden won Sampdoria dit seizoen drie competitiewedstrijden. De club die in 1990 nog de Europa Cup II won en twee jaar later de finale van de Europa Cup I verloor, bivakkeerde het hele seizoen onderin de ranglijst.

Verdediger Nuytinck maakte in de winterstop de overstap van Udinese naar Sampdoria. Hij stond meestal in de basis en speelde ook vanavond 90 minuten mee. Lammers maakte de degradatie ook binnen de krijtlijnen mee. Hij viel in de 89ste minuut in. De spits kwam in de winterstop over van Empoli en maakte slechts één doelpunt in vijftien duels.

Extra pijnlijk voor Sampdoria: stadgenoot en rivaal Genoa verzekerde zich vorige week van promotie naar de Serie A. Naast de club van Kevin Strootman en Ridgeciano Haps maakt ook Frosinone de stap omhoog vanuit de Serie B.