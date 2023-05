Tbs'er uit Nijmeegse kliniek neemt de benen tijdens begeleid verlof

Een patiënt van de Pompekliniek in Nijmegen is tijdens begeleid verlof aan zijn begeleider ontsnapt. Dat meldt de tbs-kliniek in een verklaring. Een speciaal opsporingsteam van de politie, FastNL, is naar de man op zoek.

De man was op het moment van zijn verlof buiten de kliniek. Alle verloven bij de kliniek zijn ingetrokken, meldt de Pompestichting.

Vorig jaar ontsnapten twee tbs'ers uit de kliniek in Nijmegen. Een van hen werd al snel opgepakt op de snelweg A12, een andere tbs'er werd pas na een paar maanden opgepakt in Spanje.

In november ontsnapte een patiënt van de kliniek tijdens begeleid verlof. Hij stak vervolgens een 27-jarige vrouw neer in Soest. De man werd later opgepakt in Bergschenhoek.

Zeldzaamheid

Een ontsnapping uit een tbs-kliniek of een onttrekking aan begeleid verlof komt heel af en toe voor. Uit het jaarverslag van TBS Nederland over 2021 bleek dat er in dat jaar ruim 68.000 (on)begeleide verlofbewegingen waren.

In twee gevallen nam iemand de benen tijdens begeleid verlof, in tien gevallen tijdens onbegeleid verlof. Volgens TBS Nederland is iemand in zo'n geval niet direct een gevaar, maar kan het zijn dat iemand niet op tijd terug is door bijvoorbeeld een gemiste trein. Er waren in dat jaar geen ontvluchtingen.