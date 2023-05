Manchester City zonder Aké in Champions League-kraker tegen Real Madrid

De Nederlandse verdediger viel zaterdag in het met 2-1 gewonnen duel met Leeds United uit met een blessure en is niet fit genoeg om mee te reizen naar de Spaanse hoofdstad. Dinsdagavond speelt de ploeg van Pep Guardiola daar tegen Real Madrid.

In Engeland grossiert Manchester City al tien jaar in prijzen, maar in de Champions League wil het nog niet lukken. Trainer Pep Guardiola houdt vertrouwen in aanloop naar de halve finale tegen Real Madrid. - NOS

Wat voor blessure Aké heeft, is niet bekendgemaakt door de club.

Guardiola houdt vertrouwen

Manchester City werd de afgelopen vijf seizoenen viermaal kampioen van de Premier League, die beschouwd wordt als de sterkste competitie ter wereld. Maar de Champions League winnen, dat lukte nog nooit.

Vorig jaar was Real Madrid in de finale te sterk. "Maar we zijn niet hier in Madrid om revanche te nemen", zei manager Pep Guardiola op de persconferentie. "We zien dit gewoon weer als een nieuwe kans."

Het winnen van de Champions League is al jarenlang het grote doel van City. "Eens zullen we de finale halen en die ook winnen."