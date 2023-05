RTL trekt stekker uit zaterdagavondshow Alles is Muziek

RTL stopt met Alles is Muziek, de show die vorige maand werd gelanceerd op de zaterdagavond op RTL 4. Aanleiding voor het besluit zijn de teleurstellende kijkcijfers.

Alles is Muziek is een spelshow waarin twee teams van bekende Nederlanders popliedjes moeten naspelen met alledaagse voorwerpen als een sjoelbak of een brievenbus. De teams staan onder leiding van Jeroen van Koningsbrugge en Holly Mae Brood, de presentatie is in handen van Marieke Elsinga. Het is haar eerste grote amusementsprogramma.

De eerste aflevering op 8 april trok 569.000 kijkers en de week erna was dat nog maar de helft. In een poging het tij te keren, greep RTL in en werd het programma ingekort. Ook werd een komisch duo uit Japan uit de show geschrapt omdat kijkers de act stereotyperend vonden.

Met deze promo lanceerde RTL het programma vorige maand: