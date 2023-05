Messi volgt Verstappen op als winnaar Laureus Award, Van Vleuten grijpt mis

Bij zijn club Paris Saint-Germain mag hij momenteel even niet zo geliefd zijn na een ongeoorloofd uitstapje naar Saudi-Arabië, Lionel Messi kreeg vanavond in Parijs wel een belangrijke onderscheiding. Hij mocht de Laureus World Sports Award voor beste mannelijke atleet in ontvangst nemen.

Rolstoeltennisster Diede de Groot zat bij de laatste zes in de categorie gehandicapte sporter van het jaar. In die categorie viel de Zwitserse Catherine Debrunner in de prijzen.

De drie Nederlandse sporters waren overigens niet aanwezig in Parijs. Messi was er wel. Hij werd ook onderscheiden met het nationale team van Argentinië, dat werd uitgeroepen tot sportploeg van het jaar.

Het is voor Messi de tweede keer dat hij de Laureus Award, die gezien wordt als de 'Oscar van de sport', in ontvangst mag nemen. In 2020 moest hij de prijs delen met Formule 1-coureur Lewis Hamilton.

Messi traint weer bij PSG

Eerder op de dag hervatte Messi de training bij PSG, nadat hij vorige week nog voor vijftien dagen werd geschorst. De sterspeler had een training overgeslagen wegens een commerciële trip naar Saudi-Arabië. Nadat de Argentijn in een videoboodschap zijn excuses had aangeboden, werd een deel van zijn straf kwijtgescholden door de clubleiding. Mogelijk maakt hij zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Ajaccio zijn rentree voor de Franse koploper.

De 35-jarige Messi heeft een aflopend contract in Parijs. Het is nog onduidelijk waar hij volgend jaar zal spelen.