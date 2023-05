Trotse Spitse kampioen met haar club Ajax: 'Het werd ook wel weer tijd'

'Feest tot in de late uurtjes', voorspelde Sherida Spitse na de gewonnen landstitel zondagmiddag. De volgende dag geeft de aanvoerder van Ajax Vrouwen toe dat het inderdaad nachtwerk geworden is. "Het is wel 04.00 uur of 05.00 uur geworden. Het was erg gezellig." De voorspelling van Spitse kwam dus uit. Hoe anders is dat voor zo'n beetje iedere volger van het vrouwenvoetbal. Wie een paar weken geleden aan een van hen vroeg wie kampioen zou worden, kreeg steevast als antwoord: FC Twente. "Daar heb ik mij eigenlijk nooit wat van aangetrokken", zegt Spitse, om er vervolgens een oeroud cliché uit te gooien. "De bal is rond, dus in voetbal kan zoveel gebeuren." Maar cliché of niet, ook daarin kreeg de middenvelder gelijk. Want hoewel FC Twente het hele seizoen aan de leiding ging in de eredivisie voor vrouwen, was het in de laatste speelronde ineens Ajax dat aan kop ging. Een 1-6 overwinning op PEC Zwolle was vervolgens ruim voldoende om de titel binnen te slepen.

Afbeelding ter illustratie - ANP

Een dag later onderstreept Spitse nog maar eens hoe bijzonder de titel is. "Bij vrienden, familie en mensen van de club merk je echt dat het wat betekent. Maar het werd ook wel weer tijd. Hopelijk is dit alvast een goede start voor volgend jaar." De laatste keer dat Ajax kampioen werd, was in 2018. Eigenlijk te lang geleden voor de club met het grootste budget en de beste faciliteiten van de competitie. Of zoals keepster Lize Kop, met haar handschoenen in de ene en een fles champagne in de andere hand, het samenvatte na de wedstrijd: "Hij is weer thuis." Daphne Koster verwoordde het iets diplomatieker. "Het is een mooie bekroning op het proces dat we hebben ingezet", zei de manager vrouwenvoetbal bij NOS Langs de Lijn.