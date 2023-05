Man (82) stopt overleden vader in vrieskist: 'Ik wilde hem niet missen'

In een huis in Landgraaf heeft de politie dit weekend een dode man gevonden in een vrieskist. Het gaat om een van de bewoners van het pand. De andere bewoner is door de politie gehoord. Hij wordt verdacht van het verbergen van het lichaam, maar is niet aangehouden.

Wat de relatie tussen de twee bewoners van het pand was, wil de politie niet zeggen vanwege het lopende onderzoek, maar volgens 1Limburg is de verdachte een man van 82 jaar en was de overleden man zijn vader.

De verdachte zegt tegen de omroep dat zijn vader anderhalf jaar geleden op 101-jarige leeftijd overleed. "Ik wilde hem niet kwijt. Anders zou ik hem missen", zegt hij. Daarom legde hij zijn vader in de vriezer, zodat hij "nog met hem kon praten".

De zaak kwam volgens dagblad De Limburger aan het licht dankzij de huisarts van de overledene. Die zou zich zorgen hebben gemaakt over de gezondheid van de man en de politie hebben gewaarschuwd. De politie bevestigt naar het huis van de man te zijn gegaan op basis van een melding, maar zegt niet wie de melding deed.