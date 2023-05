Spanje beleeft warmste en droogste april sinds begin metingen

Afgelopen maand was de warmste en droogste april in Spanje sinds 1961, het jaar dat begonnen werd met het bijhouden van deze gegevens. Volgens de Spaanse weerdienst Aemet lag de gemiddelde temperatuur met 14,9 graden Celsius in Spanje 3 graden boven het gemiddelde.

Bij het berekenen van de gemiddelde temperatuur wordt gekeken naar de temperaturen over een etmaal op verschillende plekken, gedurende één maand. Ook het gemiddelde van de hoogste temperaturen die werden gemeten lag hoger dan gemiddeld, namelijk 4,7 graden hoger.

Met name aan het einde van de maand was het erg warm. Op veel plekken kwam de temperatuur al boven de 35 graden uit.

Droogste april ooit

Volgens Aemet viel er in Spanje de afgelopen maand slechts 22 procent van de normale hoeveelheid regen, waarmee het de droogste maand april ooit gemeten was.

Vorig jaar was al het warmste jaar ooit in Spanje. Ook toen was het droog: 2022 werd het op vijf na droogste jaar voor Spanje, sinds het begin van de metingen.

Klimaatverandering

Klimaatdienst Copernicus stelt dat het ook in Portugal extreem warm en droog was. Volgens een groep internationale wetenschappers zijn de extreem hoge temperaturen in Spanje en Portugal zeer waarschijnlijk het gevolg van door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Zij zeggen dat de records van afgelopen maand vroeger "bijna onmogelijk" waren.

Verslaggever Eva Wiessing was in El Viso bij Córdoba, waar het nog nooit zo vroeg zó warm en droog was.