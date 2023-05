NEC slaat dubbelslag met Hoedemakers (Cambuur) en Hansen (Jong Ajax)

NEC krijgt komend seizoen de beschikking over middenvelder Mees Hoedemakers en aanvaller Sontje Hansen. De 25-jarige Hoedemakers komt over van eredivisie-degradant Cambuur Leeuwarden, Hansen (20) komt over van Ajax. Beide spelers komen transfervrij naar Nijmegen.

Mees Hoedemakers is al vier jaar basisspeler bij Cambuur, waarvan de laatste twee jaar in de eredivisie. Voor zijn periode in Friesland voetbalde hij bij AZ. Daar speelde hij voornamelijk zijn wedstrijden bij Jong AZ.

Sontje Hansen is een buitenspeler die één keer mocht opdraven in het eerste van Ajax bij een eredivisiewedstrijd. Hansen maakte in 2019 naam op het wereldkampioenschap voetbal voor spelers tot 17 jaar. Hij werd topscorer van dat toernooi met zes doelpunten.