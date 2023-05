Matthews beloont harde werken ploeg met sprintzege in derde etappe Giro

Naar mate het peloton de uitgedoofde vulkaan Monte Vulture naderde (op zo'n vijftig kilometer van de streep), zagen Konychef en Stojnic hun voorsprong slinken. Op de flanken van de vulkaan in het zuiden van Italië stonden de enige twee klimmetjes van de dag op het programma.

De roze leiderstrui van Remco Evenepoel kwam niet in de problemen. De Belg zat vrijwel de hele gehele slotfase voorin het peloton.

De Australiër Michael Matthews heeft de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Na een vrij saaie etappe was hij de snelste in een sprint door Mads Pedersen en Kaden Groves af te troeven. Daarmee beloonde Matthews het harde werken van zijn ploeg Jayco-AlUla.

Met de favorieten voorin het peloton werden Konychef en Stojnic al op de eerste klim (6,3 kilometer á 6,4 procent) ingelijfd. Aan de achterkant moesten onder meer de pure sprinter als Mark Cavendish en Jonathan Milan snel lossen doordat Italiaans kampioen Filippo Zana flink aan de boom schudde. Hij deed dat om Matthews een betere kans te geven in de sprint.

Jayco-AlUla rijdt door

Nadat Thibaut Pinot zich op de top verzekerde van de blauwe bergtrui kende het peloton nog zo'n vijftig renners. Ook op de tweede klim (2,6 kilometer á 7,6 procent) werd er flink doorgereden, onder meer door Team Ineos Grenadiers. Mads Pedersen was een van de renners die moest lossen, en hard moest werken om weer aansluiting te vinden.

Wat volgde was een lange afdaling naar de finish van zo'n 26 kilometer, waarbij de finish vals plat omhoog ging. Tijdens de lastige finale in finishplaats Melfi draaide het uit op een sprint en was het opnieuw Zana die hard op kop reed.

Het harde werk van Zana en zijn ploeggenoten van Jayco-AlUla betaalde zich uit, want in de sprint was Michael Matthews de snelste. Hij troefde Pedersen af. Kaden Groves werd derde.