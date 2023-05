Songfestival in Liverpool moet vooral een Oekraïens feestje worden

Wie door Liverpool loopt, kan er niet omheen: versierde straten, uitgelichte gebouwen en talloze vlaggen die door het stadsbestuur zijn opgehangen. Alles om te vieren dat de Britse havenstad dit jaar het Eurovisie Songfestival organiseert. Toch benadrukt de organisatie: dit is niet ons feestje, maar dat van Oekraïne. Het land won het Europese liedjesevenement vorig jaar, maar vanwege de Russische aanvalsoorlog moest de editie van dit jaar ergens anders worden gehouden. Het Verenigd Koninkrijk, vorig jaar tweede, nam de organisatie over. In de de versierde straten van Liverpool domineren geel en blauw, de kleuren van de Oekraïense vlag. Ook de slogan van het evenement - United by music - is een Europese steunbetuiging aan het land in oorlog. Net als het logo, dat bestaat uit hartjes.

Intussen loopt de stad langzaam vol met Eurovisie-fans, die deze week een bezoek brengen aan een van de negen shows, waarvan de belangrijkste op dinsdag-, donderdag- en zaterdagavond op televisie komen. Het evenement krijgt ook bezoek van 3000 Oekraïense oorlogsvluchtelingen, die vorig jaar naar het Verenigd Koninkrijk zijn uitgeweken. Door een subsidie van de Britse overheid kunnen ze een van de Songfestival-shows te bezoeken. De Oekraïense Maria Romanenko vluchtte aan het begin van de oorlog met haar Britse man van Kyiv naar het VK en organiseert deze week tours voor landgenoten die in de stad zijn. "Het is een kans voor Oekraïners om samen te komen. Ik hoop weer even een lach op hun gezicht te kunnen toveren, heel even ontspannen." Ze heeft wel dubbele gevoelens over het evenement: "Dit songfestival is het pijnlijke bewijs dat de Russische invasie nog steeds gaande is en het is geweldig wat Liverpool allemaal organiseert om ons land te vertegenwoordigen. Maar ergens ben ik bang dat mensen in Europa ons langzamerhand vergeten." Maria's eerste tour was gisteren voor ongeveer honderd mensen:

Ondanks dat Oekraine vorig jaar won wordt het Eurovisiesongfestival dit jaar in Liverpool gehouden, Uiteraard vanwege de oorlog. Maria vluchtte vorig jaar en geeft nu gratis wandeltochten voor Oekraïners. Om ze zo toch een beetje thuis te laten voelen. - NOS

Romanenko heeft zelf ook een kaartje. "Het Songfestival is mega in Oekraïne, zeker omdat we best nationalistisch zijn ingesteld. Vorig jaar zag je zelfs filmpjes van soldaten aan het front die de finale keken op hun telefoon." De shows deze week moeten een mix worden van "twee muzikale culturen", zegt de Songfestival-organisatie. Zo staan er Oekraïense bands op het podium, maar er is ook ruimte voor het rijke muzikale verleden van Liverpool. In de finale zal hoe dan ook muziek van de Beatles terugkomen, de band die Liverpool lange tijd de pop-hoofdstad van de wereld maakte. De mix is ook terug te zien bij de presentatoren. Zo presenteert Graham Norton, de bekende Britse Songfestivalcommentator, de finale van het liedjesevenement, samen met onder anderen de Oekraïense zangeres Julia Sanina. Ook is de Oekraïner Timur Mirosjnytsjenko overgekomen naar Liverpool. Hij gaf vorig jaar vanuit een schuilkelder commentaar bij het Songfestival. Poppetje verwerkt in decor Ook het decor bevat verwijzingen naar de winnaar van vorig jaar. Zo moet het podium een "brede knuffel" voorstellen van een poppetje dat de armen opent naar Oekraïne. Romanenko is geraakt door de steunbetuigingen aan haar vaderland. "Ze hadden dit niet hoeven doen, maar ze doen het wel. Daar ben ik Liverpool en de organisatie echt dankbaar voor." En ook al zit Romanenko al een jaar in het Verenigd Koninkrijk en is haar man Brits, ze juicht zaterdagavond voor Oekraïne.

Het ontwerp van het podium in Liverpool - EBU/BBC