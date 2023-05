Ontsnapte gier uit Diergaarde Blijdorp gevangen in Duitsland

De gier die ontsnapte uit Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is terecht. Het dier werd gezien in Duitsland, in de buurt van Leipzig, zo'n 600 kilometer van de dierentuin vandaan. Iemand met verstand van roofvogels wist de gier met eten langere tijd op dezelfde plek te houden en uiteindelijk te vangen.

De gier ontsnapte op 10 april uit het gierenverblijf van Blijdorp. Door de wind raakte het net van het verblijf los, waarna de roofvogel ontsnapte. Het gaat om een Rüppells gier, die van nature voorkomt in Afrika. De gier is in Blijdorp geboren en ongeveer een jaar oud.

Flinke tocht

Aanvankelijk dacht de dierentuin dat de gier vanzelf zou terugkomen als hij honger kreeg, maar dat gebeurde niet. De vogel heeft de afgelopen maand een flinke tocht gemaakt. Zo werd hij gezien in onder meer Overschie, Schiedam en Spijkenisse. Later werd de vogel ook gespot in Noord-Brabant.

De dierentuin laat weten blij en dankbaar te zijn dat het dier terecht is. De roofvogel verblijft nu bij een valkenier in Duitsland. Of hij zal terugkeren naar Blijdorp is nog niet duidelijk, meldt Rijnmond, mogelijk gaat hij naar een Duitse dierentuin.