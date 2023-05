Duitse sportverslaggevers geweerd van WK boksen in Oezbekistan

Duitse sportverslaggevers van de tv-omroepen ZDF en ARD hebben geen accreditatie gekregen voor het WK boksen, dat momenteel in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent wordt gehouden, meldt de ZDF. Ze mogen niet bij de persconferenties zijn en geen verslag doen van de bokswedstrijden. "Kritische journalisten worden uitgesloten", zegt de ZDF in een reportage over de situatie waarin de internationale bokswereld verkeert.

Het is het zoveelste incident waarin de internationale boksbond IBA een dubieuze rol speelt. Het IOC schorste de IBA in 2019 vanwege financieel en bestuurlijk wanbeleid en organiseert het boksen op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zelf. Voor 2028 staat de sport vooralsnog niet meer op het programma. De toekomst van het olympische boksen staat op het spel.

"We komen steeds meer in een totalitaire structuur terecht. Dat is ongekend", zegt André Keil, voorzitter van de Duitse vereniging van sportjournalisten. "Wanneer in de afgelopen jaren of zelfs decennia is het sportjournalisten nou onmogelijk gemaakt verslag te doen van wedstrijden?"

De internationale sportjournalistenvereniging AIPS heeft officieel protest aangetekend bij Oemar Kremlev, de Russische voorzitter van de internationale boksbond IBA. De vereniging vindt de weigering van de verslaggevers onacceptabel. "Kremlev kiest zijn eigen journalisten uit."

Uit onderzoek van de ZDF is gebleken dat de Rus zich via een zakelijke constructie heeft ingekocht in het veelgelezen sportplatform Inside the Games. Het afgelopen jaar heeft hij een meerderheidsaandeel gekocht voor zo'n 1 miljoen dollar. Hij wil daar verder niets over zeggen.

Russisch geld

Bij de opening met veel pracht en praal van de wereldkampioenschappen in Tasjkent schepte Kremlev op over het prijzengeld van 5 miljoen euro en over de deelname van boksers uit 250 landen. Ook laat hij boksers uit Rusland en Belarus onder hun eigen vlag en met hun eigen volkslied deelnemen, ondanks de oorlog in Oekraïne.

En waar andere internationale sportbonden hun Russische bestuurders aan de zijlijn plaatsten, verstevigde Kremlev juist zijn greep op de IBA. Hij vertoont zich ook geregeld in het openbaar met president Poetin.