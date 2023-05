Eredivisie CV stelt besluit nieuw mediacontract uit naar 5 juni

De Eredivisie CV en de achttien eredivisieclubs stellen het besluit over de uitzendrechten uit naar 5 juni. Daarmee wordt gehoor gegeven aan het verzoek van KPN, T-Mobile, VodafoneZiggo en DELTA, die graag zien dat hun tegenbod nog eens goed bekeken wordt.

Tot en met 2025 zijn de uitzendrechten van de eredivisie nog in handen van ESPN. Het nieuwe, fors verhoogde, bod van de Amerikaanse sportzender zou om en nabij 160 miljoen euro per jaar bedragen, met een looptijd van tien jaar.

Tegenbod

Geen vuiltje aan de lucht, zo leek het althans. Na het tegenbod van tv-providers KPN, T-Mobile, VodafoneZiggo en DELTA, die minimaal 180 miljoen euro per jaar willen betalen om de eredivisieduels uit te zenden, staat de verlenging met ESPN echter op losse schroeven.

Volgens een korte persverklaring is er "een belangrijke stap gezet met betrekking tot de toekomst van het Nederlands betaald voetbal" en is "in alle rust" gesproken over genoemde onderwerpen.

Op 5 juni worden er niet alleen knopen doorgehakt over de uitzendrechten. Tevens wordt er dan overeenstemming verwacht over andere belangrijke onderwerpen, zoals de oprichting van de NL League en de afdracht van Europese gelden.

Jan de Jong

In de vergadering van vandaag hebben de clubs wel unaniem ingestemd met het aanblijven van Jan de Jong als directeur van de ECV, dat de belangen behartigt van de eredivisieclubs op zowel nationaal als internationaal niveau. De Jong bekleedt deze functie sinds september 2020.