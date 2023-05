Podcast De Dag: Charles en Camilla, de nabeschouwing

Na de pracht, de praal en de protesten. De iconische foto's, de grappige 'memes', de talloze analyses op radio, tv en in de kranten en de duizenden 'street parties' met bijna evenzovele 'coronation quiches' (uitgeroepen tot nationale feest-eten). Na de kroningsconcerten én na vandaag nog voor het hele land een vrije dag, blijft over: een nieuw gekroonde koning en koningin van Groot-Brittannië. Koning Charles heeft er lang op moeten wachten, en dat er ooit een koningin Camilla zou zijn, is lang voor onmogelijk gehouden.

In deze podcast blikt correspondent Fleur Launspach terug op een - hoe je het ook wendt of keert - historisch weekend. En ze vraagt zich ook af: hoe verbind je de historie - die volgens critici middeleeuws aandoet - met de toekomst? Wat kunnen we, met andere woorden, van het nieuwe koningspaar verwachten?

