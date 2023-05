Zes jongens opgepakt na duwen man op spoor in Amsterdam-Zuidoost

De politie heeft zes jongens aangehouden in het onderzoek naar het incident van vrijdagavond op station Bijlmer Arena, waar iemand werd mishandeld en op het spoor werd geduwd. De verdachten zijn tussen de 15 en 17 jaar oud. Het slachtoffer is nog altijd spoorloos.

Het incident op het station in Amsterdam-Zuidoost gebeurde vrijdag rond 21.30 uur. Op beelden die opdoken op sociale media is te zien dat een groep jongeren iemand op een perron schopt en slaat, onder meer tegen zijn hoofd als hij op de grond ligt. Op een gegeven moment weet het slachtoffer op te staan, maar vervolgens wordt hij van het perron geduwd.

Gealarmeerde agenten gingen erheen, maar troffen niemand meer aan. De afgelopen dagen deed de politie onderzoek, onder meer op basis van camerabeelden.

De zes verdachten die nu zijn aangehouden, komen uit Amsterdam, Amstelveen en Lelystad. Vijf van hen hebben zich zelf gemeld bij de politie. De politie heeft meer verdachten in het vizier. Ook zij worden opgeroepen zich te melden.

Gewond?

De zoektocht naar het slachtoffer gaat door. De politie heeft al verschillende oproepen aan hem gedaan om zich te komen melden, maar zonder resultaat. Onduidelijk is nog of hij gewond is geraakt.

De politie benadrukt dat over de toedracht van het geweld nog niets concreets vaststaat. Er gaan uiteenlopende geruchten, maar "niet al deze informatie wordt ook daadwerkelijk met de politie gedeeld", aldus de politie. Mensen die meer weten, worden opgeroepen contact op te nemen.