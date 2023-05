300 mensen betrokken bij vechtpartij RAI rond Turkse verkiezingen

De organisatie van de RAI zegt dat het de hele week al onrustig was. Zo was er vorige week ook al een vechtpartijtje. Daarom was er al extra beveiliging geregeld en was er politie stand-by.

De politie spreekt een dag later van een "massale vechtpartij". Met behulp van een groot aantal agenten en de ME kon de orde hersteld worden, schrijft de politie. Er is vooralsnog niemand aangehouden.

Bij de vechtpartij in de RAI in Amsterdam waren gisteren 300 mensen betrokken, twee van hen zijn gewond geraakt. Gisteren was de laatste dag waarop Turkse Nederlanders konden stemmen voor de Turkse parlementsverkiezingen. Vertegenwoordigers van de zittende AK-partij en de oppositie gingen met elkaar op de vuist.

Bij de RAI in Amsterdam was het gisteravond onrustig. Er kon gestemd worden voor de Turkse verkiezingen, toen er ruzie ontstond tussen vertegenwoordigers van twee politieke partijen die aanwezig waren om de verkiezingen in goede banen te leiden. - NOS

Het stemmen duurde tot 21.00 uur en daarna ging het mis. Salih Unlu was gisteren in de RAI aan het werk als vrijwilliger namens oppositiepartij CHP, de partij van Erdogans uitdager Kilicdaroglu. Hij zegt dat de aanleiding voor de vechtpartij iets kleins was: "Iemand riep: 'wat zit je me aan te kijken?'. Daarna vloog er een stoel door de zaal en gingen mensen met elkaar op de vuist."

Het zou gaan om ongeveer vijftig mensen, allen waarnemers van de partijen. Er zouden geen stemmers bij betrokken zijn geweest. Volgens Unlu waren leden van de AK-partij, van president Erdogan, uit op een conflict. Hij stelt dat er nationalistische muziek werd gedraaid toen de stembussen waren gesloten.

Hasan Tekten is als coördinator namens de AK-partij betrokken bij de stembusgang in Nederland. Hij ontkent dat waarnemers van zijn partij de vechtpartij hebben uitgelokt. "Een groep personen was erop uit om ruzie te maken. Wie het zijn? PKK'ers, terroristen." De PKK is een Koerdische partij die in de ogen van Erdogan een terreurorganisatie is. Erdogan beschuldigt Kilicdaroglu ervan samen te werken met de PKK.

Unlu: "Samen met veel andere aanwezigen heb ik geprobeerd om de stemenveloppen goed in de gaten te houden." Die zouden uiteindelijk door de politie zijn meegenomen.

Spannende verkiezingen

De Turkse verkiezingen gaan tussen de zittende president Erdogan van de AKP en oppositieleider Kilicdaroglu. Hij is de leider van een coalitie van zes oppositiepartijen die zich hebben verenigd met als doel Erdogan weg te krijgen als president. Uit recente peilingen blijkt dat het een nek-aan-nekrace wordt.

Volgens Christopher Houtkamp van Instituut Clingendael is de spanning onder Turkse Nederlanders groot: "Voor veel van hen is dit de laatste kans om Erdogan uit het zadel te helpen."

Hij wijst erop dat Erdogan de laatste jaren steeds meer macht naar zich toe heeft getrokken. Zo zijn bijna alle media in handen van de Turkse overheid gekomen, waardoor de oppositie bijna geen aandacht krijgt. "Als Erdogan ook deze verkiezingen wint, verwacht de oppositie dat hun mogelijkheden nog meer worden ingeperkt. De kans zou dan klein worden om Erdogan ooit weg te krijgen als leider van Turkije."

Meer dan 200.000 Turkse Nederlanders mochten de afgelopen week hun stem uitbrengen. Hun stemmen zijn met name belangrijk voor Erdogan, zegt Houtkamp: "In Nederland zijn veel van oudsher Turkse gastarbeiders, die traditioneler en conservatiever zijn. Zij stemmen vaak op de AK-partij. Het is in het belang van Erdogan dat zoveel mogelijk mensen uit de diaspora stemmen."

Komende zondag kan in Turkije worden gestemd.