Van Rouwendaal pakt zilver op 10 km open water in Egypte

Sharon van Rouwendaal is in de eerste wereldbekerwedstrijd open water van het seizoen in het Egyptische Soma Bay als tweede geëindigd op de 10 kilometer.

De regerend wereldkampioene, die op de EK's van 2014, 2018 en 2021 het goud greep op de 10 kilometer en zich in 2016 tot olympisch kampioene liet kronen, legde het in de slotfase af tegen de Duitse Leonie Beck. Het scheelde 2,7 seconden.

Van Rouwendaal was op haar beurt de Braziliaanse Ana Marcela Cunha, die haar in Tokio nog van een tweede olympische titel afhield, 3,7 seconden te snel af.

De 29-jarige Van Rouwendaal greep afgelopen jaar net naast de eindzege in de wereldbeker. De Nederlandse, die in Duitsland traint, eindigde in 2022 in het klassement als tweede achter Cunha, net als in de olympische race van 2021 in Tokio.

Wellbrock wint bij mannen

Bij de mannen ging de zege in Egypte naar olympisch kampioen Florian Wellbrock. De olympisch kampioen bleef in 1.52.53,2 de beide Fransen Marc-Antoine Olivier en Logan Fontaine voor. Er zwom geen Nederlander mee.

De volgende wereldbeker is over twee weken bij het Italiaanse eiland Sardinië.