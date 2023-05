NOS-correspondent Iris de Graaf niet meer terug naar Rusland

NOS Nieuws haalt correspondent Iris de Graaf vanuit Rusland terug naar Nederland. De Graaf zal vanuit Nederland verslag blijven doen van de ontwikkelingen in Rusland en van de oorlog.

Volgens de hoofdredactie is de situatie in Rusland de voorbije maanden snel verslechterd. Dat heeft onder meer te maken met de aanscherping van de militaire censuurwetten. Ook werd recentelijk een journalist van The Wall Street Journal gearresteerd. "Daarnaast werd Iris bij het maken van televisiereportages steeds vaker lastiggevallen door de veiligheidsdiensten", aldus hoofdredacteur NOS Nieuws Giselle van Cann.

In het besluit speelt verder mee dat de diplomatieke relatie tussen Rusland en Nederland ingewikkeld is, vanwege rampvlucht MH17 en locatie van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Van Cann: "De conclusie is dat de situatie voor Iris als meest zichtbare Nederlandse correspondent in Moskou te onberekenbaar is om de risico's goed in te schatten."

De andere correspondent van NOS Nieuws in Rusland, Geert Groot Koerkamp, blijft vooralsnog wel in het land. "Niettemin monitort de hoofdredactie in samenspraak met Geert zelf ook zijn situatie nauwlettend." In een verklaring laten de hoofdredactie van NOS Nieuws en De Graaf weten het "zeer te betreuren" dat de berichtgeving vanuit eigen waarneming vanuit Rusland nu noodgedwongen vermindert.