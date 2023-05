Noord-Hollandse ov-kaarten bedoeld voor minima blijken voor iedereen te bestellen

Gratis ov-kaarten die bedoeld zijn voor minima in de regio Amsterdam kunnen door iedereen worden besteld. Vanwege privacyregels kunnen inkomensgegevens niet worden gecontroleerd, laat een woordvoerder van de Vervoerregio Amsterdam weten aan AT5.

De kaarten zijn anderhalf uur geldig in de bus, tram en metro in Amsterdam en dertien omliggende gemeenten. De veertien gemeenten vormen samen de vervoerregio.

De kaartjes zijn bedoeld voor gezinnen die tot 130 procent van het minimuminkomen verdienen, maar elke inwoner van één van de veertien gemeenten kan ze op de website aanvragen.

'Maak er alleen gebruik van als je het nodig hebt'

Het is niet duidelijk of mensen die niet voor de kaartjes in aanmerking komen, ze wel hebben aangevraagd. "We doen een oproep om er alleen gebruik van te maken als je het nodig hebt", zegt een woordvoerder van de vervoerregio. "Maar de inkomensgegevens controleren kunnen we niet vanwege de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, red.)."

In totaal maken 95.000 minimagezinnen in Noord-Holland aanspraak op de kaarten, meldt NH Nieuws. Zij kunnen maximaal acht kaarten per huishouden aanvragen over de periode van een jaar. Er is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Op het moment van publicatie waren er nog 631.168 kaarten beschikbaar.

Amsterdams VVD-raadslid Daan Wijnants heeft verontwaardigd gereageerd op het nieuws en vraagt aan de verantwoordelijk wethouder om opheldering.