Vanavond op tv: Uitreiking Libris Literatuur Prijs • Crowdfunding steeds populairder

Vanavond wordt in cultuurhuis Felix Meritus in Amsterdam de Libris Literatuur Prijs uitgereikt. De prijs gaat naar de beste Nederlandstalige roman van het jaar en schrijvers Oek de Jong, Donald Niedekker, Anjet Daanje, Peter Zantingh, Yves Petry en Peter Terrin zijn dit jaar met een boek genomineerd. De winnaar krijgt 50.000 euro en een bronzen legpenning.

Populariteit crowdfunding neemt toe

Steeds meer bedrijven en projecten worden gefinancierd via crowdfunding. Dat blijkt uit cijfers van Crowdfundingcijfers.nl. Afgelopen jaar werd er in totaal meer dan een miljard euro gecrowdfund, 48 procent meer dan in 2021. Hoe is dat te verklaren? We praten erover met experts.

Verder gaan we langs bij het duurzame zoutbedrijf Zeeuwsche Zoute. Ook zij startten onlangs een crowdfunding om geld in te zamelen om hun bedrijfspand verder te verduurzamen en een educatief bezoekerscentrum op te zetten.