VPRO-coryfee Wim Kayzer (76) overleden

Journalist, presentator en schrijver Wim Kayzer is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de omroep VPRO vandaag.

Kayzer, die ook bekendstond om zijn kenmerkende ooglapje, begon in 1983 bij de VPRO, waarvoor hij verschillende programma's maakte met een intellectueel karakter.

Toen de VPRO in 2021 het 95-jarig bestaan vierde, werd Kayzer opgenomen in de canon van de omroep. Voor de samenstelling daarvan was aan kijkers en luisteraars gevraagd wat ze een ultiem VPRO-gevoel gaf.

Een bekend programma van Kayzer was onder meer het vierluik Nauwgezet en wanhopig uit 1989, waarin de twintigste eeuw werd geduid aan de hand gesprekken met schrijvers Gabriel García Márquez en György Konrád, cultuurfilosoof George Steiner, en toenmalig minister van Cultuur in Spanje Jorge Semprún.

Visie op de wetenschap

En in Van de schoonheid en de troost (2000) sprak Kayzer met onder meer schrijvers, musici, wetenschappers en filosofen over hun blik op het leven. Aan hen werd de vraag gesteld: "Wat maakt dit leven de moeite waard?"

Een andere gevierde serie van Kayzer was Een schitterend ongeluk uit 1993. Daarin kregen wetenschappers de ruimte om hun visie te geven op hun werk met als centrale vraag wat de wetenschap hen en de maatschappij heeft gebracht.

